

يصل اليوم قطار منافسات دوري بنك وربة للكرة الطائرة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، إلى محطته الأخيرة بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع جامعة الكويت مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في الـ 7 مساء على صالة جامعة الخليج يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وتجمع كلية الكويت التقنية حامل لقب النسخة الماضية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم.



وتأهل فريق جامعة الكويت إلى النهائي بالفوز على كلية الكويت التقنية بينما وصلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا للنهائي بالفوز على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



هذا، وقدم رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد التهنئة لفريقي جامعة الكويت وكلية الخليج للعلوم والتكنولوجيا، على وصولهما إلى المباراة النهائية والمنافسة اليوم لتحقيق اللقب، وقال: اللجنة العليا للدورة انتهت من كل الترتيبات لإقامة المباراة النهائية وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية روح المنافسة لتحقيق اللقب.