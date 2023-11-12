مفرح الشمري

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة ينطلق تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مؤتمر الفجيرة الفلسفي الثالث تحت شعار "الفلسفة والعالم المعيش"، وذلك في الفترة من ١٩-٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ .

وأكد احمد السماحي مدير بيت الفلسفة في تصريح صحافي، ان استمرار المؤتمر سنويا دليل على نجاح المؤتمر خاصة التوسع المستمر في تبادل الأفكار والرؤى الفلسفية التي تهيئ للمجتمع الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات وتساعد الفرد على إدراك ماهية نفسه ومكانته في المجتمع والوجود عامة.

ويناقش المؤتمر عدة قضايا مهمة، حيث يناقش د. أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة قضية "الإنسان كمشكلة في الواقع المعيش ".

كما يناقش د.عبد الله السيد أباه من موريتانيا حياة الانسان "من غريزة البقاء إلى حب الحياة" .

ويتناول د. مجدي حافظ من مصر "الإنسان المعاصر و صراع القيم" .

ويستعرض د.حسن حماد من مصر أهمية " الفن والتسامح " بينما تبحث د.نجوى الحوسني من الامارات " عن السعادة ". ويستضيف المؤتمر الكثير من الشخصيات المهمة والمتخصصين من مختلف الدول العربية و الاجنبية .

يذكر أن «بيت الفلسفة» هو المؤسسة الثقافية الأولى من نوعها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه،

وتهدف لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، وتسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.