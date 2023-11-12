أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يسمح بأن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوؤاف غالانت والوزير في المجلس الحربي المصغر بيني غانتس، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن توقف الحرب أو تنهيها أو توقف إطلاق النار حتى استكمال المهمة المتمثلة في القضاء على حركة حماس واستعادة جميع "المختطفين".

وأضاف أن أي ضغط دولي لن يغير موقف إسرائيل بشأن وجوب دفاعها عن نفسها.

وجدد التأكيد على أن إسرائيل ستبقي في نهاية الحرب على "سيادة أمنية كاملة" في غزة مع السماح للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى القطاع "من أجل القضاء على أي مخربين قد يخرجون في أي وقت"، على حد تعبيره.

وردا على سؤال، قال نتنياهو إنه لن يسمح بأن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة.

وتابع أنه "لا يمكن لسلطة لم يبد رئيسها استنكارا للمذبحة بعد 30 يوما من وقوعها، أن تتواجد في غزة. يجب أن يكون في غزة شيء آخر، قد نتعرض لضغوط، لكنني لا أنوي التراجع في هذا الصدد".

وانتقد نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعوة الأخير إسرائيل للتوقف عن قتل النساء والأطفال.

وقال نتنياهو إن "ماكرون أخطأ خطأ جسيما على صعيد الحقائق وعلى الصعيد الأخلاقي".

ومضى قائلا "أقول للرئيس الفرنسي إننا نخوض حربا عادلة.. ونعمل كل ما في وسعنا من أجل تقليل المس بالمدنيين والأبرياء.. ونحن لسنا بحاجة لتلك المواعظ الأخلاقية".