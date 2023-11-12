أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني.

وأضاف القدرة لقناة "الجزيرة" أن خدمات مستشفى المعمداني محدودة.

الى ذلك، قتل طبيبان جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب مدينة غزة، على ما أفادت قناة الجزيرة.

وقالت "الجزيرة" إن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة نازحين يحتمون بالمستشفى.

وأضافت أن النازحين في مستشفى مهدي للولادة يناشدون الصليب الأحمر الدولي التدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في القطاع محمد أبو سلمية ان مسيرات إسرائيلية أطلقت النار على المستشفى.