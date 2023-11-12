مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان تعميما داخليا بشأن الندب والنقل داخل الديوان.

نص التعميم على أن يكون النقل أو الندب مقدما خطيا من قبل الموظف الراغب بالنقل أو الندب على أن يتم وفقا للشروط التالية :

1- أن يكون الموظف قد أمضى على تاريخ تعيينه لدى الديوان سنتين.

2- توافر ضرورة ملحة تتطلب ذلك.

3- أن تتفق طبيعة عمل الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها مع الوظيفة التي يشغلها الموظف المطلوب نقله أو ندبه.



4-أن يكون النقل أو الندب في القطاع ذاته الذي يعمل به الموظف ، وفي حال تعذر ذلك يكون في برنامج ذات الميزانية.

5- توافر أماكن شاغرة " مكاتب " في الإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها.



6- الحصول على موافقة الإدارة المنقول منها والإدارة المطلوب النقل أو الندب إليها.