عبدالله الراكان

كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د. احمد المجرن، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت.

وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت الذي انتهت الوزارة من اعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والتي قامت بمراجعته وابداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من افراغه في صيغته النهائية.

واضاف انه ببتاريخ ٣١ اكتوبر الماضي صدر رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٣ بإحالة مشروع القانون الى مجلس الامة، مبينا بأن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، برأس مال 50 مليون دينار كويتي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.

وأضاف بأن غرض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها.وحدد القانون رأسمال الشركة بكافة عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.

وأردف بأن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع اجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.

وأكد أن الغاية من هذا المشروع هو تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد في كافة مجالاته. مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة في مجال البريد وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولا الي تقديم تلك الخدمات بما ينال رضاء المستفيدين منها .