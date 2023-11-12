بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم مع رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي سبل تعزيز التعاون ومختلف أطر التنسيق المشترك.

وأكدت السالم خلال اللقاء الارتقاء بالرسالة الإعلامية للكويت وفق مبدأ الحرية والمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف وسائل الإعلام الكويتية والبناء على الإنجازات المتحققة في هذا الشأن.

وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الناطق الرسمي باسم الحكومة في إيصال الرسائل التوعوية والمضامين التي تسلط الضوء على إنجازات الحكومة وقطاعاتها جنبا إلى جنب مع مختلف وسائل الإعلام الأخرى.

وشددت على أهمية التكامل بين مختلف وسائل الإعلام الكويتية خصوصا في إبراز الإنجازات والبرامج الحكومية في المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وفق رؤية «كويت 2035» إلى العالم والاستفادة من التطورات الإعلامية المتلاحقة بما يلبي تطلعات الرأي العام الكويتي والعالمي.

من جانبه، أشاد العجمي بالدور الوطني والإعلامي الذي تؤديه «كونا» في كل الظروف وأمام شتى التحديات التي يفرضها الواقع.

وأكد تميز الوكالة في تقديم المواد الإعلامية والإخبارية بالسرعة والمصداقية والدقة المطلوبة بما من شأنه خدمة الوطن وبكوادرها الوطنية المتميزة بكفاءتها العالية مثمنا حرص «كونا» على مواكبة التطورات التي يشهدها الإعلام الجديد واهتمامها بإيصال الرسالة الإعلامية للكويت بكل دقة ومسؤولية.

وعقب اللقاء قامت د.السالم والناطق الرسمي باسم الحكومة بجولة في قطاعات الوكالة لاسيما قطاع التحرير حيث اطلع على آلية العمل في قاعة التحرير ومنها أخيرا افتتاح «واحة كونا الذكية» والعمل اليومي المبذول من كوادر وإعلاميي الوكالة.