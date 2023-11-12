أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة نقل (إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر) حصرياً عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وذلك بالتعاون ما بين الإدارة العامة لنظم المعلومات وقطاع شؤون الجنسية والإقامة.

وتوضح أن هذه الخدمة ستكون في البداية خاصة بالعمالة المنزلية المادة (20) إناث، ثم تستكمل في المرحلة القادمة لتحويل إقامة العمالة المادة (20) ذكور، وتبدأ المعاملة من الكفيل الحالي للعاملة عبر تطبيق سهل، ثم يستكمل الكفيل الجديد إجراءات النقل من خلال اشعار يصله عبر التطبيق.

وتؤكد على ضرورة وجود عقد عمل جديد بين العاملة المنزلية والكفيل الجديد عند التحويل، كما يشترط في الكفيل الجديد أن يكون «كويتي الجنسية – متزوّج – وألا يقل عمره عن 18 عاماً – وعدم توافر موانع على الكفيل والعاملة».