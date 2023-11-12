أعلن ديوان الخدمة المدنية، أن فترة تسجيل الباحثين عن عمل رقم 85 ستكون يوم الجمعة 1/12/2023 حتى يوم الجمعة 15/12/2023 لكل التخصصات والمؤهلات عن طريق موقعنا: portal.csc.gov.

وأكد الديوان انه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة حكومية.

وقال الديوان إن توافر الدرجات المالية والوظائف المقابلة لها يكون لدى جهات العمل وفقا لما خصص لكل جهة حكومية عند إعداد الميزانية قبل بداية كل سنة مالية.