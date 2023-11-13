عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية مواعيد زيارة الطلبة لمعرض الكويت السادس والأربعين الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 22 الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل.



وقالت الوزارة في نشرة عممتها على المناطق التعليمية والمدارس بمراحلها التعليمية المختلفة وتلقت «الأنباء» نسخة منها: تعد القراءة من أهم أدوات المعرفة التي ترتقي بثقافة المجتمع، وهي جزء أساسي من العملية التعليمية، وتمكن المتعلمين من الحصول على المعرفة وإكسابهم المهارات التي تدعم ثقتهم بنفسهم وتحسن لغتهم وتثريها وبناء على ذلك، وحرصا على المشاركة في معرض الكويت للكتاب يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بالعمل على تنظيم زيارات طلابية للمعرض المقام على أرض المعارض بمشرف للاطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض واقتناء ما يفيد ميولهم القرائية، وذلك وفقا للجدول التالي: