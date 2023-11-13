آلاء خليفة



أكد عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية AIU نائل العوضي ان أسبوع المهرجان السينمائي في الجامعة يعتبر «نجاحا كبيرا» لصناعة السينما، مبينا أن المهرجان الذي تقيمه الجامعة للسنة الثانية على التوالي شهد مشاركة أكبر من السنة الأولى، مؤكدا أن السينما هي رسالة تصل إلى المجتمعات حول العالم بقالب فني سواء من خلال كاتب السيناريو او الممثل أو المخرج.



ووصف العوضي، في تصريح للصحافيين عقب مشاركته مساء أمس الأول في حفل ختام المهرجان، السينما بأنها «أقصر طريق لإيصال الرسائل إلى أي مكان في العالم».



وقال: بوجود شركائنا الاستراتيجيــين مثــــــل «سينسكيب» ومجموعة الراي الإعلامية ودبنهامز ومجموعة علي الغانم، استطعنا أن نختم الأسبوع السينمائي الثاني في الجامعة، مبينا أن هذا الفن لاقى إقبالا كبيرا من قبل الطلبة والطالبات الذين يرغبون في دراسة صناعة السينما، مؤكدا أن السوق الكويتي يفتقر إلى وجود مثل هذا التخصص بشكل معتمد من قبل الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وبالتالي أعتقد سيكون هناك توجه كبير من أبنائنا نحوه.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية هشام الغانم: كانت التجربة فريدة أن نكون رعاة لهذا الملتقى السينمائي المتخصص، وكنا أكثر من متحمسين لنرى ماذا نقدم وقد أثلج صدورنا ما رأيناه من نقاش ومحاضرات ومستوى ثقافي سينمائي لاحظناه من قبل الطلبة وهو أكبر مما كنا نتوقع، مؤكدا ان «سينسكيب» ستستمر في مثل تلك الرعايات مستقبلا، وسعداء لوجود مثل هذا التخصص الدراسي في الكويت وأعتقد أننا بحاجة إليه لأن الكويت كانت سباقة في هذا المجال منذ القدم وبهذا التخصص تستطيع الجامعة ان تجعلنا نتجاوز مرحلة كانت شبه منعدمة سينمائيا ولدي شعور إيجابي جدا بإقبال الطلبة على هذا المجال.



بدورها، قالت نائب مدير التسويق والبرامج في شركة السينما الكويتية الوطنية غالية حيات ان اسبوع المهرجان كان ناجحا جدا بالنسبة للحضور ولعشاق الأفلام، وسعداء جدا أن نكون الراعي الرئيسي للحفل ونتمنى التوفيق للطلبة ولكل مهتم في مجال صناعة السينما.



من ناحيتها، أعربت مساعد عميد كلية العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية عالية العزة عن فخرها بنجاح المهرجان قائلــة: نحتفـل بـ 5 فائزين وسنكرمهم على المسرح ونختم بهم كل فعاليات الأسبوع.



من جانبه، ذكر ممثل شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الراعي لمهرجان أسبوع السينما في الجامعة الأمريكية الدولية علي مرزوق الغانم ان الشركة دأبت على دعم مثل هذه الأنشطة المميزة، وحريصة جدا على دعــم اي نشــاط من شأنه يخدم أبناء المجتمع الكويتي.



وبين الغانم ان شركة علي الغانم واولاده للسيارات ترعى هذا المهرجان السنوي المهم إيمانا منها بأهمية الشباب الكويتي الطموح الذي يملك مواهبه الخاصة ليترجمها على أرض الواقع ويرفع أسم بلاده في المحافل المحلية والخارجية، مؤكدا انه حدث مميز بأحداثه وأنشطته، حاز إعجاب الجميع، متمنيا أن يستمر كل عام وأن يكون نقطة انطلاق لتخصص «السينما» في الجامعة الأمريكية الدولية.



في السياق ذاته، قالت المخرجة السينمائيــــة والمستشارة الفنية والتقنية للمهرجان ديما الأنصاري: كنت موجودة من البداية لإعداد المهرجان منذ نحو 7 أشهر، وكان لدينا 3075 فيلما بين وثائقي قصير وطويل ودرامي وأفلام للطلاب، وكنت ممن يشاهد الأفلام ويختار من بينها، حيث أحضرنا لجنة تحكيم وعملت معهم على تنقية الأفلام ورشحنا 5 أفلام من بينهن للحصول على جائزة.



وتابعت الأنصاري أن 112 دولة شاركت في المهرجان وبذلك يعتبر مهرجانا عالميا.



بدوره، قال الفنان عبدالرحمن العقل إن السينما اصبحت شيئا مهما، وشبابنا باتوا يتنافسون في الإخراج والإعداد وكتابة السيناريو، حيث تغير اليوم كثيرا عن الماضي، فقديما كانت السيناريوهات تلفزيونية، أما اليوم فأصبحت سينمائية تعتمد على إمكانيات المخرج الذي لا يتعامل مع المشاهد والأحداث الدرامية تلفزيونيا.



ووصف العقل هذا التخصص بـ «الممتاز» مع ما يقدمه المعهد العالي للفنون المسرحية وجامعة الكويت من دروس في الكتابة والنص المسرحي، مشيرا الى ان هناك دكاترة متخصصون بهذا المجال وبالتأكيد سيشهد هذه المجال الدراسي إقبالا كبيرا.



تتويج الفائزين



توج المهرجان بحفل توزيع الجوائز داخل حرم الجامعة الأمريكية الدولية، حيث يمثل الحدث اختتام احتفالية مهرجان السينما الذي استمر لمدة أسبوع، وضم مجموعة من عروض الأفلام وورش العمل وحلقات النقاش الجذابة.



واستقبل مهرجان هذا العام، وهو مركز لتبادل الأعمال الفنية السينمائية، 3080 مشاركة من أكثر من 115 دولة، مما سلط الضوء على جاذبية وتنوع طرق السرد الروائي والقصص في الأفلام عبر أنحاء العالم، وتم تكريم المواهب الاستثنائية التي أظهرها صانعي الأفلام المحليين والإقليميين.



وقالت الجامعة، في بيان بمناسبة ختام المهرجان: لقد لعبت شراكتنا الإستراتيجية مع «سينسكيب» دورا أساسيا في تسليط الضوء على دور السينما الكويتية، من خلال عرض أفلام محلية مختارة طوال فترة المهرجان.



وتابعت الجامعة: من أبرز فعاليات المهرجان إقامة حلقة نقاش مع طاقم الفيلم الكويتي «شيابني هني» الذي نال استحسان النقاد، بمشاركة مخرجه د.زياد الحسيني، كما شهد المهرجان خطابات ثاقبة لكتاب مشهورين مثل محمد المياحي، ومحاضرات آسرة حول مختلف جوانب صناعة الأفلام.