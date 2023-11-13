تشجع مدينة «لوليو» السويدية البالغ عدد قاطنيها 80 ألف نسمة والواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب الدائرة القطبية الشمالية، السكان الذين يوصفون بأنهم «انطوائيون»، على إلقاء التحية لبعضهم بعضا.



ويظهر مقطع فيديو، انتشر أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سكانا من «لوليو» بوجوه عابسة، تتغير ملامحهم فجأة عندما يصادفون أحد المارة ملقيا التحية عليهم.



وأرفق المقطع بتعليق جاء فيه «إلقاء التحية على جيرانك خطوة بسيطة لكنها تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية».



وتبث الحملة طوال نوفمبر الجاري في الحافلات والمباني بالمدينة، وفق ما أوضحت أوسا كوسكي، القائمة على هذه المبادرة في بلدية لوليو، لوكالة فرانس برس.



وأضافت: «لسنا في إسبانيا حيث يجلس الناس على المقاعد لتبادل الأحاديث، وحيث يكون التواصل بين أفراد المجتمع في الهواء الطلق أكثر شيوعا».



وأشارت كوسكي إلى أن «السويديون يميلون أحيانا إلى الانغلاق أكثر على أنفسهم.. يجب إيجاد طرق للتفاعل».