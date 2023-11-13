عبدالكريم أحمد



رفضت دائرة التظلمات في المحكمة الكلية تظلما أقامته شركة تجارية ضد قرار النيابة العامة بحفظ شكوى تزوير مقدمة ضد موثقة في وزارة العدل.



وكانت الشركة المتظلمة قد تقدمت بشكوى ضد شركاء لها متهمة إياهم بتقديم مستندات مزيفة للجهات المختصة، كما اتهمت الموظفة بالاشتراك بالتزوير من خلال توثيق هذه المستندات.



وأكدت المحامية آلاء السعيدي انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلتها، مبينة أنها تعاملت بحسن نية مع المستندات المقدمة إليها لاسيما أنها مصدقة من جهات رسمية أخرى.



وطالبت السعيدي بتشريع قانوني يحمي الموثقين من الاشتراك بالتزوير على اعتبار أنهم يؤدون واجبهم الوظيفي بحسن نية، أسوة بالموظفين الآخرين الذين يتلقون المستندات المزيفة بحسن نية.