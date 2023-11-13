مبارك التنيب



أحبطت السلطات اللبنانية بالتنسيق مع مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية في لبنان محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش تقدر بنحو 800 كيلوغرام إلى داخل الكويت.



وقال بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي: في اطار التعاون الأمني المستمر والمكثف بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبعد ورود معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات وتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بها وإبلاغ المديرية العامة للجمارك اللبنانية، تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط نحو 800 كيلوغرام من المخدرات.



واضاف البيان: بناء على تلك المعلومات تم التنسيق بين الجانبين الكويتي واللبناني لتفتيش الشحنة بدقة، تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات موضوعة بطريقة احترافية في مجسمات خشبية مخبأة داخل صندوق مضاد للرصاص، تمهيدا لتهريبها إلى الكويت عبر ارسالها أولا من لبنان إلى هولندا.



وتابع البيان: هذا، وتم توقيف احد المتورطين بعملية التهريب وإحالته مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والعمل جار على توقيف آخرين.