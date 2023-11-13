قضت الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف الجزائية ببراءة مساعد مدير مبيعات شركة عطور عالمية من تهمة خيانة الأمانة.تتلخص الوقائع في توجيه احدى الشركات اتهاما للمدعى عليه بالاستيلاء لنفسه على المال المسلم إليه على سبيل الأمانة، ومن ثم فصله عن العمل بشكل تعسفي.



وقد تداولت القضية في المحاكم، حيث حضر عن المتهم المحامي عبدالرحمن عايش العنزي وترافع عن المتهم وقدم دفاعه المبني على إنكار الواقعة وعدم صحتها، وإلى جانب انتفاء أركان الجريمة بحق المتهم، مؤكدا ان النص الجزائي لا ينطبق على وقائع الشكوى، وختم دفاعه على أن النزاع لا يغدو عن كونه خلافا مدنيا بين الأطراف ولا يصل إلى حد المساءلة الجزائية.