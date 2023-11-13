محمد الجلاهمة



في واقعة غريبة، تسببت مخالفة مرورية في ضبط مقيم بالبلاد بصورة غير قانونية ومرافقته الوافدة لكونها مطلوبين للسجن، وجرى إحالتهما الى إدارة التنفيذ الجنائي.



وقال مصدر أمني إن دورية رصدت مركبة أميركية يخالف قائدها الإشارة الضوئية في منطقة حولي، ليتم توقيف المركبة بهدف تحرير مخالفة مرورية، إلا أن الشخص بدا عليه الارتباك، ولدى الاستعلام عنه تبين أنه مطلوب للحبس لمدة شهر واجب النفاذ، وبالاستعلام عن مرافقته الوافدة تبين أنها مطلوبة لحكم سنة سجنا واجب النفاذ.



من جهة أخرى، أقدم وافد يعاني من اضطرابات نفسية على محاولة الانتحار من خلال شنق نفسه في غرفته بمنطقة العارضية، ونقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفروانية، وأدخل غرفة العناية المركزة.



وكان بلاغ ورد صباح أمس من قبل وافد يفيد بقيام عامل بشنق نفسه وتم إنقاذه. وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الاتصال بوكيل النيابة الذي أمر بتسجيل قضية «شروع بالانتحار».