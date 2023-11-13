منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء من ضبط 3 أشخاص يقومون بسلب الوافدين منتحلين صفة رجال مباحث في بر «الصبية» وعثر بحوزة الأشخاص الثلاثة على «فلشر» خاص برجال المباحث ومواد مخدرة وأدوات تعاط.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، ان بلاغات عدة وردت لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل عدة وافدين تفيد بأن



3 أشخاص في سيارة «أميركية الصنع» بيضاء اللون عليها «فلشر» أوقفوهم وسلبوا ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف بدعوى انهم رجال مباحث، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء إلى موقع البلاغات وخلال قيام رجال الإسناد بتمشيط المنطقة تمت مشاهدة سيارة المتهمين الذين حاولوا الهرب فتم إغلاق الطريق عليهم وضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة وأكياس حشيش وشبو وأدوات تعاط.



وخلال التحقيق الأولي مع المتهمين اعترفوا بأنهم ارتكبوا أكثر من 12 عملية سلب بالقوة ضد الوافدين منتحلين صفة مباحث من خلال وضع «فلشر» على السيارة التي تستخدم في عمليات السلب. وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة بتهمة السلب بالقوة.