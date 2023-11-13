عبدالله قنيص



عن أمر محقق مخفر شرطة أبوفطيرة، تم إدراج اسم وافد على قوائم المطلوب القبض عليهم على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات مواطنة، كما كلف رجال المباحث بالتحري عن الذهب المسروق وتعميم أوصافه على محلات الصاغة، فيما لم يتمكن رجال الأمن من التواصل مع المدعى عليه لكون هاتفه مغلقا على الدوام.



وحول تفاصيل القضية، ذكر مصدر أمني ان مواطنة تبلغ من العمر 38 عاما قالت في بلاغ لها لرجال مخفر شرطة أبوفطيرة إنها تواصلت مع وافد لا تعرف اسمه وعبر وسيلة إعلانية ليقوم بتركيب الستائر، وذلك داخل شقة وجرى الاتفاق على القيمة التي سوف يتحصلها الوافد.



وأضافت: وصل الوافد وقد عرف نفسه باسم «ابو...» وأنجز ما طلب منه وتقاضى ما تم الاتفاق عليه وبعد مغادرته فوجئت بأن مصوغات ذهبية تخصها قد اختفت من الشقة، متهمة إياه بسرقتها.



وذكرت المبلغة أن قيمة المصوغات السوقية تبلغ 1440 دينارا، على حد تقديرها، وسجلت قضية بتصنيف جنح.