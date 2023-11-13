كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي جولاتها التفتيشية لإزالة المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم المحددة والتي ستبدأ يوم الأربعاء. وأكد رئيس لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية فيصل العتيبي على ضرورة الالتزام بفترة التخييم الرسمية، مشددا على ان الفرق الرقابية المختصة لن تتهاون في الإزالة الفورية لأي مخيم مخالف يقام قبل فترة التخييم الرسمية المحددة بثلاثة أشهر.



بدوره، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري أن الفريق الرقابي قام بإزالة 384 مخيما مخالفا منذ من الاول من نوفمبر الجاري وعلى مدى أسبوعين شملت مناطق كبد، الدائري السابع، بر العدان، بر الاحمدي، بر الشعيبة، بر صباح الأحمد، النويصيب.



من ناحيته، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة أن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة خلال الاول من نوفمبر حتى اليوم قد أسفرت عن إزالة 134 مخيما مخالفا شملت مناطق الصبية وكبد بجانب محطة الإذاعة والجهراء والمطلاع.