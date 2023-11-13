أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس تعميما بشأن المخاطر الأمنية على شبكة المعلومات. وقال م. الدبوس في التعميم: نهيب بكافة قطاعات البلدية وأفرعها بالمحافظات ووحداتها التنظيمية المختلفة لمراعاة ما يلي:



1 - التعاون مع فنيي ادارة مركز نظم المعلومات لتحديث اجهزة الحاسب الآلي وإضافة برامج الحماية وأمن المعلومات لجميع الاجهزة العاملة على الشبكة في بلدية الكويت، وفي حال الامتناع يتم فصل الجهاز عن شبكة المعلومات وذلك لضمان عدم تعرض شبكة المعلومات لأي نوع من الاختراقات الأمنية.



لذا نهيب بالجميع الى التقيد والالتزام بما جاء أعلاه تفاديا للمساءلة القانونية في حال مخالفة ذلك، ويعمل به من تاريخ صدوره.