حنان عبد المعبود



ينظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، احتفاله السنوي بمناسبة يوم السكر العالمي غدا الثلاثاء 14 نوفمبر في مجمع الحمرا بمدينة الكويت.



وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان، أن اليوم المفتوح لهذا العام سيكون من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء في قاعة المعارض بالميزانين، وسيكون يوما حافلا بالأنشطة التوعوية والترفيهية والفحوصات والاستشارات الطبية والتغذوية وغيرها. وقال العريان إن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تحيي هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من أخطار مرض السكري، لافتا إلى أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج». وناشد الجمهور من كل فئات المجتمع، حضور هذا اليوم المميز للاستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية.