أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 3.96 ملايين دينار بحريني، مقارنة بـ 4.52 ملايين دينار بحريني (معاد تقييمه) في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12%.



وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 27 فلسا مقارنة بـ 30 فلسا للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3.38 ملايين دينار بحريني، مقارنة بـ 2.59 ملايين دينار بحريني خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام السابق، أي بزيادة قدرها 31%.



وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 74.84 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 71.18 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة 5%.



هذا، وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 14%، من 3.511 ملايين دينار بحريني في نهاية فترة الأشهر الـ 9 من العام السابق إلى 3.016 ملايين دينار بحريني في نهاية فترة الأشهر الـ 9 من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعا بنسبة 31%، من 2.666 مليون دينار بحريني في نهاية فترة الأشهر الـ 9 من العام السابق إلى 3.505 ملايين دينار بحريني في نهاية الفترة نفسها من العام الحالي.



وبلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 41.994 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 1% بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين.



كما بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 159.889 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 149.875 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 7%.



وتعقيبا على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن سعادته لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2023م على الرغم من التحديات المتعلقة بالمشاريع الإستراتيجية الجديدة التي يتم تنفيذها خلال العام 2023، كما يواصل المجلس الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والنظام الآلي الجديد، مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في تنفيذ ذلك.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله سلطان إن النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2023 جاءت مشجعة، مضيفا ان التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار يسمح للشركة بأن تكون أكثر تحفظا في تعزيز المخصصات والاحتياطيات الفنية.



وأشار إلى أن الشركة لها سجل ممتاز في الربحية يعكس الأداء الاكتتابي المتميز بالنسبة لجميع أنواع التأمين في كل من البحرين والكويت. كما أشار الى أن البحرينية الكويتية للتأمين وشركتها التابعة التكافل الدولية هما الشركتان الوحيدتان المحليتان اللتان تحصلان على تصنيف ائتماني بدرجة -A.