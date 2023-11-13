شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت ارتفاعاتها، بعدما أنهت أول جلسة تداول خلال الأسبوع الجاري على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، مدفوعة بارتفاع الزخم الشرائي على العديد من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي لتفوق عمليات البيع والتصريف، ما صبغ مؤشرات السوق باللون الأخضر.



واستمرت القيمة السوقية بالارتفاع، إذ انتهت الجلسة بوصول القيمة السوقية إلى 39.096 مليار دينار، بزيادة 88 مليون دينار قياسا إلى 39.008 مليار دينار قيمة سوقية بنهاية جلسة تداولات الخميس الماضي، وارتفعت 52% من الأسهم المتداولة في السوقين الأول والرئيسي بواقع 60 سهما من أصل 116 سهما في السوقين، فيما سجلت 39 سهما انخفاضا، بينما بقي 17 سهما من دون تغيير.



وأغلق مؤشر السوق العام مرتفعا بنحو 0.22% بعدما ارتفع بنحو 14.8 نقطة ليبلغ 6605.52 نقاط، بعد تداول 125.89 مليون سهم بسيولة تبلغ 32.45 مليون دينار، وذلك بعد ارتفاع 60 سهما خلال التداولات وانخفاض 39 أخرى فيما بقي نحو 17 سهما أخرى دون تغيير.



وزاد مؤشر السوق الأول 0.25% بواقع 18.07 نقطة ليصل إلى 7251.83 نقطة، بعد تداول نحو 64.5 مليون سهم، بحجم سيولة متداولة بلغ 24.69 مليون دينار، وانتهت التداولات بارتفاع 19 سهما، وانخفاض 10 أخرى فيما بقي سهمان من دون أي تغيير.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.13% بواقع 6.95 نقطة إلى 5377.23 نقطة، وذلك بعد تداول نحو 61.35 مليون سهم، بحجم تداولات بلغ 7.75 ملايين دينار، فيما سجل 41 سهما بالسوق ارتفاعا، وانخفض 29 سهما آخر، بينما بقي 15 سهما دون تغيير.



ولجهة القطاعات، ارتفع مؤشر الاتصالات 0.44%، كما زاد قطاع السلع الاستهلاكية بـ1.23%، وارتفع الطاقة 0.35%، وصعد البنوك 0.26%، وارتفعت الخدمات المالية 0.53%، وزاد الصناعية 0.62% وارتفع مواد أساسية 1.51%.



وانخفض الخدمات الاستهلاكية 1.04%، وتراجع التأمين 0.68%، ونزل التكنولوجيا 1.25% وتراجع عقار 0.71%، وانخفض منافغ 0.57%.