أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة نقل «إقامة عامل منزلي من كفيل لآخر» حصريا عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات وقطاع شؤون الجنسية والإقامة.



وتوضح الوزارة أن هذه الخدمة ستكون في البداية خاصة بالعمالة المنزلية المادة (20) إناث، ثم تستكمل في المرحلة القادمة لتحويل إقامة العمالة المادة (20) ذكور، وتبدأ المعاملة من الكفيل الحالي للعاملة عبر تطبيق «سهل»، ثم يستكمل الكفيل الجديد إجراءات النقل من خلال إشعار يصله عبر التطبيق.



وتؤكد الوزارة على ضرورة وجود عقد عمل جديد بين العاملة المنزلية والكفيل الجديد عند التحويل، كما يشترط في الكفيل الجديد أن يكون «كويتي الجنسية، متزوجا، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وعدم توافر موانع على الكفيل والعاملة».