فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا في حوادث الشغب التي رافقت المباريات التي جرت هذا الأسبوع في أوغسبورغ وبوخوم وسانت باولي. وأكد الاتحاد أمس أن «لجنة التحكم ستجري تحقيقا في الوقائع التي شهدتها المباريات الثلاث وستفحص الأحداث».



وظل رجلان في الحبس أمس عقب إلقاء ألعاب نارية صوب مدرجات جماهير هوفنهايم خلال التعادل على ملعب أوغسبورغ 1-1 أمس الأول.



وقالت الشرطة ان 11 مشجعا أصيبوا، أغلبهم بحالة هلع جراء صوت انفجار الألعاب النارية، دون وجود خطورة على حياة أي منهم.



وألقي القبض على الرجلين خلال المباراة باستخدام تسجيلات الفيديو، ويشتبه في تورطهما في تلك الأحداث.



وقرر الحكم فيليز بريتش إيقاف المباراة لنحو خمس دقائق في الدقيقة 57 بعد الحادث، قبل أن يتم استئناف المباراة دون أن تشهد وقائع عنف جديدة.



وتعرض 32 شخصا على الأقل للإصابة يوم الجمعة خلال مناوشات شهدتها مباراة سانت باولي وهانوفر في هامبورغ ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني.



كما وقعت أعمال عنف خلال مباراة بوخوم مع كولن السبت، حيث اشتبكت الشرطة مع جماهير كولن مع استخدام رذاذ الفلفل لتفريق الجماهير.