الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت إدارة نادي الوكرة القطري البحث عن محترف أجنبي جديد، وذلك بعد حصول المدافع البرازيلي لوكاس مينديز على الجنسية القطرية، وانضمامه إلى معسكر العنابي الذي يستعد حاليا لخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أمام منتخب «أفغانستان» الخميس المقبل، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأزرق والهند، حيث تقام مباراة العنابي وأفغانستان في الـ 5:45 مساء على ستاد خليفة الدولي.



ويمتلك الوكرة 6 لاعبين محترفين حاليا، وذلك بعد تسجيل لوكاس مينديز في خانة اللاعب المواطن بسجلات الاتحاد القطري، وهم: المصري حمدي فتحي، والجزائري محمد بن يطو، والأنغولي جاسينتو مووندو دالا، والأسترالي ترنت ساينسبري، والثنائي تحت سن 21 عاما المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح، ويحق لنادي الوكرة تسجيل محترف سابع، بعد حصول لوكاس على الجنسية القطرية.. ومن الأسماء المطروحة على مائدة نادي الوكرة، لاعب النادي الأهلي المصري أحمد عبدالقادر، والإيسلندي آرون غونارسون لاعب النادي العربي القطري السابق، والذي ما زال يبحث عن ناد بعد إنهاء علاقته بالنادي القطري مطلع الموسم الجاري.



هذا، وكثف المنتخب القطري من تحضيراته استعدادا لخوض مباراتي «أفغانستان» و«الهند» يومي 16 و21 الجاري.



إلى ذلك، يخوض المنتخب القطري الأولمبي مباراة ودية أمام نظيره الأردني في 21 الجاري في السعودية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2024 بالدوحة التي ستقام في أبريل المقبل، كما يخوض العنابي مباراة أخرى أمام المنتخب السعودي، وتأتي المباراة أيضا ضمن روزنامة العنابي الأولمبي خلال الشهر الجاري ضمن استعداداته لاستضافة كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أول 3 منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة ويخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع كأس أفريقيا.



وكان المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأولمبي ليديو دوفالي، أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر نوفمبر الجاري، والتي تضم 26 لاعبا.



وعلى صعيد آخر، تترقب منتخبات بطولة آسيا تحت 23 سنة قرعة البطولة التي ستجرى الخميس المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.