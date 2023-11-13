

القاهرة - محمد سامي



قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية إن لجنة المسابقات بانتظار تقرير مراقب مباراة الأهلي والجونة التي جرت أول من امس وانتهت بالتعادل 1-1، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات بعد اندلاع الشغب في صفوف جماهير الأهلي، ونجحت قوات الأمن الموجودة بالمدرجات في السيطرة على الجماهير سريعا قبل تطور الأمور إلى اشتباكات عنيفة.



وأضاف سويلم: «ما حدث من جماهير الأهلي يضعنا في حرج شديد، ويصعب من الاستجابة لطلبات الرابطة المستمرة بزيادة أعداد الجماهير في المدرجات».



وكان الأهلي تعثر للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الممتاز بعدما فشل في تحقيق الفوز على مستضيفه الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية في الجولات السابقة، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



تقدم الأحمر بهدف للفرنسي موديست في الدقيقة 36 قبل أن يعادل المغربي أحمد بلحاج النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليصعد الأهلي إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف متساويا مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.



فيما قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب المباراة منح اللاعبين والجهازين الفني والإداري راحة سلبية لمدة 7 أيام نظرا لبدء فترة التوقف الدولي على أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة 25 نوفمبر الجاري.



وبتلك النتيجة، يعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما ارتفع رصيد الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى 9 نقاط في المركز الثامن.



وفي نادي الزمالك، صرح أحمد سالم المتحدث الرسمي: «سنعلن اليوم عن خارطة الطريق للفترة المقبلة، وسيكون هناك إعلان لنتائج التحقيقات مع اللاعبين الثلاثة محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري، وبالنسبة لموقف فيتوريا مدرب المنتخب الوطني واستدعائه للاعبينا الموقوفين سيتحدد موقفنا بناء على نتائج التحقيقات، وهل سيكون هناك تصعيد أم لا».