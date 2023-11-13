واصل النصر نتائجه الإيجابية وحقق فوزا مستحقا على مضيفه الوحدة 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.



تناوب على تسجيل ثلاثية النصر، البرازيلي اليكس تيليس (11) وعبدالإله العمري (39) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (49) الذي رفع رصيده إلى 13 هدفا في صدارة الهدافين، بينما سجل هدف الوحدة، البرازيلي انسيلمو دي مورايش (81)، ليرفع «العالمي» رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تراجع الوحدة للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.



واقتنص الأخدود فوزا مهما، عندما تغلب على ضيفه الحزم 2-1 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.



سجل هدفي الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة (8 و90+3)، فيما سجل هدف الحزم، البرتغالي انتونيو كارفاليو (90+7).



ورفع الأخدود رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز السادس عشر، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 7 نقاط وتراجع للمركز الأخير.



كما واصل الاتفاق نتائجه السلبية وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء على ملعب «مدينة المجمعة الرياضية».



وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة في المركز التاسع.



ولا يزال الاتفاق مفتقدا خدمات مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه، إذ حقق فوزا وحيدا في غيابه من أصل 5 مباريات بينما تعادل في اثنتين وخسر في مثلهما.