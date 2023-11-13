جدد كليفلاند كافالييرز فوزه على غولدن ستايت ووريرز وتغلب عليه 118-110 في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين «NBA» في مواجهة طغت عليها الخشونة ما تسبب في طرد نجم الخاسر درايموند غرين بعد ارتكابه خطأ فنيا في الربع الثالث هو الثاني له في المباراة.



وكان كليفلاند فاز في المواجهة بين الفريقين على أرضه قبل 5 أيام بنتيجة 115-104 في أوهايو.



ولم يتمكن رفاق نجم غولدن ستايت ستيفن كوري بالتالي من الثأر على أرضهم في ولاية كاليفورنيا وتعرضوا لهزيمتهم الرابعة في 10 مباريات هذا الموسم.



بيد أن كوري نجح على الصعيد الشخصي بتسجيله 30 نقطة في المباراة ليتخطى حاجز الـ 22 ألف نقطة خلال مسيرته ويصبح بالتالي اللاعب رقم 36 يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الأميركي.



ومني ميلووكي باكس بخسارة جديدة وكانت أمام أورلاندو ماجيك 97-112 على الرغم من تسجيل نجم الأول اليوناني يانيس انتيوتوكونمبو 35 نقطة، ووضع أورلاندو بالتالي حدا لـ 14 هزيمة تواليا أمام ميلووكي.



وكان يانيس سجل 54 نقطة قبل يومين خلال خسارة فريقه أمام انديانا بايسرز.



في المقابل، حقق بوسطن سلتيكس فوزا سهلا على تورونتو رابتورز 117-94 بفضل تألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون اللذين سجلا 56 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تغلب ميامي هيت على أتلانتا هوكس 117-109.