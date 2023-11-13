القاهرة ـ ناهد إمام



في إطار جهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حملة «شارك بصوتك» لتوعية المصريين بالخارج، التقت الوزيرة عددا من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأميركية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أميركية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.



شارك في اللقاء من الولايات المتحدة، القس بول غبريال راعي الكنيسة المصرية والعربية الإنجيلية بشيكاغو، ود.أحمد دويدار رئيس المركز الإسلامي في نيويورك، والشيخ حسن علي إمام المركز الإسلامي «مكة» في شيكاغو، ومن كندا نيافة الأنبا أنجيلوس سعد من كنيسة مسيساجا، ونيافة الأنبا أرشيليدس الأسقف العام والنائب البابوي في إبراشية تورونتو القبطية الأرثوذكسية، والقمص أمونيوس جرجس كاهن كاتدرائية مارمرقس بتورينتو، ونيافة الأنبا بولس أسقف إبراشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس، والقس شنودة بطرس راعي الكنيسة في أوتاوا، والقس مرقص من الكنيسة في أوتاوا، والأنبا مينا أسقف غرب كندا، والقمص أنجيلوس سعد راعي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في مسيساجا، كما شارك أحمد الرافعي مدير المركز الإسلامي الكندي، ود.عويس النجار إمام المركز الإسلامي الكندي.



واستهلت وزيرة الهجرة اللقاء مثمنة جهود الجاليات المصرية حول العالم واهتمامها بالمشاركة في التوكيلات الرئاسية لمن اعتزموا الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحة اننا نسعى ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار «شارك بصوتك» للتواصل مع كافة أعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول إقامتهم على المشاركة بإيجابية والذهاب إلى اللجان للمشاركة بأصواتهم، في الاستحقاق الرئاسي 2024.



وأضافت الوزيرة أن المصريين بالخارج هم سفراؤنا الدائمون حول العالم، ومن أبرز رموز القوى الناعمة لمصر، مشيرة إلى أن حملة «شارك بصوتك» انطلقت بداية من لقاء جاليات مصر في 6 دول خليجية، واليوم المحطة الثانية من محطاتنا، ضمن حملة التوعية، لنلتقي المصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات، ولذلك نؤكد على أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مضيفة أنه يجب علينا اختيار قيادة حكيمة وعاقلة، قادرة على إدارة مختلف الملفات، وسط ما تشهده المنطقة من أحداث، كما رحبت بمشاركة عدد من الآباء والقساوسة والشيوخ، مؤكدة الدور التاريخي للكنيسة المصرية في مختلف الأحداث الوطنية.



وأوضحت الوزيرة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة عرس ديموقراطي مصري كبير، ومن الأهمية أن يدلي كل مصري بالخارج ـ له حق الانتخاب ـ بصوته في هذه الانتخابات، للمشاركة في اختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم ويلبي طموحاتهم، استكمالا لجهود التنمية في الدولة المصرية، وسط ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وسياسية شائكة، وهو ما يؤكد أهمية الحرص على انتقاء القيادة السياسية التي بمقدورها استكمال المسيرة، والعبور بمصر إلى مكانة أكثر تميزا في العديد من المجالات.



وأكدت السفيرة سها جندي انه من المقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، قبل الانتخابات بأسبوع، والإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج، موجهة في هذا الصدد بعقد غرفة العمليات مبكرا قبل موعد انعقاد الانتخابات المصرية في الخارج بوقت كاف حتى تتم معرفة كل التحديات قبل انعقاد الاستحقاق وعلى مدار الساعة لمراعاة فروق التوقيت، وموافاتنا بأي مقترحات خاصة بالمصريين في الخارج والتي من شأنها التيسير عليهم خلال عملية الاقتراع والرد على كل استفساراتهم، مشيرة إلى أننا بدأنا بالفعل سلسلة للرد على مختلف الأسئلة الشائعة والتي وردت من المصريين بالخارج على مختلف المنصات.



وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية وبين وزارة الهجرة لتوفير كل التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحة حرص وزارة الهجرة على نشر العديد من فيديوهات التوعية للمصريين بالخارج بآليات وضوابط التصويت الخاصة بهم، وكل الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك ما يتعلق بكيفية التصويت، حيث تم نشر كل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.