بيروت - خلدون قواص



دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المجلس النيابي للقيام بواجبه الدستوري الأساسي، وهو الالتزام بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر. فالمرشحون متوافرون وكلهم أكفاء. وعلى هذا الأساس نرفض رهن انتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع، ونرفض البقاء من دون رئيس، فيما أوصال الدولة تتفكك، والمؤسسات الدستورية، والعامة تتهاوى، والشعب يفتقر ويتسول، وقوانا الحية تهاجر إلى أوطان أخرى، والدستور ينتهك».



وأضاف: «إننا نشجب وندين مرة أخرى الحرب الإبادية الوحشية على قطاع غزة، وقد تجاوز عدد الضحايا أحد عشر ألفا، ونصفهم تقريبا من الأطفال. نشجب وندين التدمير المبرمج للمنازل والمدارس والمستشفيات، والكنائس والمساجد بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على قضيتهم بعد 75 سنة. هذه الحرب الإبادية الوحشية الخالية من أي روح إنسانية، والحصار الذي يمنع وصول الماء والغذاء والدواء لمليون ونصف مليون من المهجرين من دون سقف، يشكلان وصمة عار في جبين هذا الجيل وأمراء هذه الحرب، فإننا نعلن من جديد تضامننا مع الفلسطينيين ونصر على أن الحل الوحيد، على المديين القريب والبعيد، هو قيام الدولتين، وإذ نعلن عن قربنا منهم، نعزي أهالي الضحايا ونصلي من أجل شفاء الجرحى، ونطالب المجتمع الدولي بفرض وقف النار والحرب بشكل فوري ودائم، والمبادرة بمفاوضات الحل السياسي».



وختم الراعي: «إننا نتبنى مضمون بيان قمة الرياض، آملين أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تنفيذ بنوده، فيكون حكامها صانعي سلام بشجاعة، ملتزمين بقرار المبادرة العربية للسلام التي تم إعلانها في قمة بيروت عام 2002، والتي تبنت حل الدولتين، كمدخل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، نصلي إلى الله كي يعضد ذوي الإرادة الحسنة في سعيهم لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وأن يحمي لبنان من امتدادها إليه.