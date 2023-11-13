أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن طائراته الحربية قصفت ما وصفته بمواقع «بنى تحتية إرهابية» في سورية بعد عملية إطلاق صاروخية استهدفت الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان.



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سورية سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان، وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه كان هناك قصف مدفعي استهدف منطقة حوض اليرموك من قبل الجانب الإسرائيلي ردا على استهداف الجولان المحتل، وذلك بعد القصف بالطائرات الحربية على اللواء 112 في محيط نوى بريف درعا فجر أمس.



وقال المرصد إنه وثق منذ بداية الحرب على غزة 19 استهدافا إسرائيليا للأراضي السورية بينها 13 بقصف جوي كان للمطارات النصيب الأكبر منها وقتل 26 فيها، بينهم 2 من العاملين المدنيين. ولفت المرصد إلى وجود أوامر صارمة من القيادة تمنع إطلاق أي صاروخ باتجاه الجولان المحتل. وقال ان القذائف أطلقت من قبل مجموعات يشرف عليها حزب الله اللبناني.



وفي هذا السياق نقل المرصد عن مصادر أن ما يعرف بقوات النخبة التي تضم مقاتلين جرى تدريبهم على يد حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني باتت هي المسيطرة على المناطق المحيطة بالجولان المحتل وقرب منه في ريف القنيطرة وريف دمشق الغربي وأجزاء من ريف درعا الغربي أيضا. وقال إن قوات النخبة تضم مقاتلين مما يسمى «المقاومة السورية لتحرير الجولان» وعناصر سوريين وعراقيين وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى ويقدر عددهم بأكثر من 700 مقاتل وصلوا إلى المنطقة خلال شهر أكتوبر الفائت على دفعات.