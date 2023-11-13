

احتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية بتخريج دفعة جديدة من ضباط الإطفاء تضم 15 ضابطا، تمكنوا من اجتياز برنامج تدريبي دولي، في إطار دورة معتمدة من قبل الرابطة الأميركية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA).



وألقت الرئيسة التنفيذية للشركة وضحة أحمد الخطيب كلمة في مستهل الحفل الذي أقيم في مركز الإسناد وعمليات الطوارئ الرئيسي (MSEOC)، بحضور الإدارة العليا وممثلين عن الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، أكدت فيها أن إدارة الشركة تحرص باستمرار على توفير فرص التدريب والتأهيل النوعي المتطور لموظفيها في مختلف المجالات.



وأضافت أن ضباط وأفراد الأمن والإطفاء يحظون باهتمام خاص، وذلك باعتبارهم خط الحماية الأول، الذي تستند إليه الشركة في تأمين سلامة موظفيها، والمحافظة على مرافقها ومنشآتها، مشيرة إلى أن الدور المهم والأساسي لمنظومة الأمن والإطفاء، يحتم علينا البحث الدائم عن أفضل السبل لتعزيز قدرات وكفاءة أفرادها، وبما يجعل هذه المنظومة أكثر فاعلية، وأكثر قدرة على أداء الدور المطلوب منها.



من جانبه، أعرب مدير دائرة الأمن والإطفاء عوض سالم عن الفخر بتخريج هذه الدفعة من ضباط الإطفاء في الشركة، بعدما خضعوا لبرنامج تدريبي على مدار 15 أسبوعا، تضمن اختبارات نظرية وعملية معتمدة عالميا، منوها إلى أنه سيتبع ذلك إجراء تدريب ميداني مكثف للضباط في مصافي التكرير يستمر لمدة 3 أسابيع.



وفي ختام الحفل تم تسليم شهادات التخرج للضباط المشاركين، وتكريم العقيد عبدالعزيز الحويتان من الحرس الوطني، والعقيد خالد خلفان نيابة عن اللواء جمال البليهيس نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع المكافحة، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة.