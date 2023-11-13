حققت مجموعة Ooredoo مركزا متقدما على قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط التي تضم 100 شركة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يعكس التزامها الثابت بالاستدامة وحماية البيئة.



وتسلط قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط الضوء على الشركات الرائدة التي تتبنى ممارسات مستدامة في جميع أرجاء المنطقة. ويغطي التقييم 11 قطاعا رئيسيا بناء على معايير مختلفة تشمل تأثيرها البيئي الإيجابي، والتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومستويات الشفافية، والتعاون، وإطلاقها المبادرات المتعلقة بالاستدامة خلال العام الماضي، كذلك خارطة الطريق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.



وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حصلت مجموعة Ooredoo على المركز الرابع لترسخ بذلك مكانتها من بين أول 5 شركات تحقق إنجازات لافتة في مجال الاستدامة.



وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo عزيز العثمان فخرو: «إننا ملتزمون في مجموعة Ooredoo بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبتطبيق أعلى معايير حماية البيئة، إذ ان الاستدامة بالنسبة لنا ليست مجرد مسؤولية مؤسسية، بل تعد كذلك دليلا إرشاديا للمجموعة في كل ما تقوم به، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والوعي البيئي والمساهمة بفاعلية في بناء عالم أكثر استدامة، يعزز هذا التصنيف الذي حصلنا عليه من فوربس التزامنا ويزيدنا إصرارا على رسم معايير جديدة في القطاع بمجال الاستدامة».



ومن ضمن الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، قامت مجموعة Ooredoo بضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، وذلك لتخفيض أثرها الكربوني، ولتأكيد حرصها على الاعتماد على الطاقة النظيفة وضمان عمليات مستدامة.



وفي سياق متصل، أبرمت مجموعة Ooredoo مؤخرا عقد شراكة مدته عشرة أعوام مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ينص على توفير عدادات مياه ذكية لتحسين عمليات خدمات المياه التي تقدمها كهرماء. وتهدف Ooredoo من خلال هذه الشراكة إلى توظيف تقنياتها المتطورة لتحسين قدرات مراقبة شبكة المياه وإدارتها، وزيادة كفاءة التوزيع لشركة كهرماء.



وبالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرا أيضا بالإعلان عن قطع خطوات كبيرة في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا الذي يعد أحد الجوانب الأساسية في تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبخصوص الشؤون الاجتماعية، ركزت المجموعة بشكل خاص على النواحي المرتبطة بتمكين المرأة، ودعم المساواة بين الجنسين، والعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين، ودعم تكافؤ الفرص والرواتب، وتطوير المواهب على مستوى الشركة ككل.



واختتم عزيز بالقول: «إن الالتزام الراسخ الذي تتمتع به Ooredoo بالبيئة والاستدامة، إلى جانب توجهها المبتكر الرامي إلى تحقيق التميز في خدمة العملاء، قد ضمن لها هذا الموقع المتقدم على قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط التي تضم 100 شركة من فوربس الشرق الأوسط. وستواصل المجموعة المضي في رحلتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مبادرات الاستدامة، مستلهمة في ذلك من رؤيتها الواضحة والمحددة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة في المجتمعات التي نعمل بها».