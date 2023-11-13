

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة أمس في مبنى البنك الرئيسي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاءت نتيجة السحب بفوز ريان عبدالله حسن علي، بسحب حساب النجمة الأسبوعي بجائزة 5 آلاف دينار. وتعتبر جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.



وكشف البنك عن أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب النجمة من خلال تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.