أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «Marina Home»، تتضمن تقديم عروض تمويل حصرية أكثر مرونة لعملاء كلا الطرفين، مع تسهيلات ائتمانية طويلة الأمد، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن التزام البنك بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه من خلال حرصه على توفير أقوى عروض التمويل على المنتجات والخدمات الاستهلاكية.



وفي معرض تعقيبه على هذه الاتفاقية، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «إن KIB يدرك تماما أن شراء الأثاث يعتبر حاجة أساسية واستثمارا مهما بالنسبة للعملاء، ولذلك فإننا نرى في توقيع هذه الاتفاقية مع Marina Home فرصة مميزة لتزويدهم بحلول تمويلية مناسبة ومرنة تساعدهم في تأثيث منازلهم بأسلوب عصري وأكثر سهولة».

وأضاف: «يتمتع KIB بخبرة كبيرة في تقديم أفضل الحلول المصرفية المتخصصة والأكثر مرونة في مجال التمويل، والتي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة ومنح فترة سماح.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن برنامج التمويل الأقوى من نوعه في الكويت من حيث تلبية احتياجات العملاء، بما يتناسب وأسلوب حياتهم العصري». ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، يمكن لعملاء KIB التمتع بتمويل ميسر لمدة تصل إلى 60 شهرا، كما سيحصل كافة عملاء Marina Home على عروض تمويلية بقيمة تتراوح بين 300 د.ك و25 ألف دينار، ويمتد حتى 60 شهرا كحد أقصى.