أعلنت شركة «ABK Capital»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، عن تعيين علي عبدالمحسن الفليج نائبا للرئيس التنفيذي، وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2023.



ويأتي تعيين الفليج كجزء من خطة تحول متكاملة، والتي تقوم على عدة ركائز يأتي في مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري والخبرات، وتعزيز تجربة العميل ومنصة الحلول الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للأنظمة في الشركة.



وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ABK Capital د.حسين شحرور: «لا شك أن تعيين علي الفليج سيشكل قيمة مضافة لفريق الشركة الحالي الذي يذخر بالعديد من الكفاءات، مما سيعزز من أداء الشركة ومكانتها الرائدة في مجال الاستثمار في الكويت»



بدوره، قال علي الفليج: «سأضع كامل خبراتي في سبيل مواصلة مشوار النجاح في شركة ABK Capital، من خلال خدماتنا ومنتجاتنا المميزة وشراكاتنا العالمية، كما نسعى جاهدين إلى زيادة قاعدة عملائنا، وإثراء تجربتهم في إدارة ثرواتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالشكل المناسب».



ويتمتع الفليج بخبرة كبيرة في الأسواق المحلية والعربية تصل إلى نحو 24 عاما شغل خلالها مناصب قيادية كثيرة في شركات استثمارية وبنوك، أبرزها رساميل وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وبنك الخليج.



كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة من الشركات والصناديق الاستثمارية في الكويت والسعودية، وهو حاصل على شهادة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، ومدير ثروات معتمد من الأكاديمية الأميركية للخدمات المالية.



وتعتبر ABK Capital شركة رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية. منذ تأسيسها في عام 2006، قامت ABK Capital ببناء نموذج أعمال يضع مصالح العملاء على رأس أولوياتها، كما تحرص على تعزيز علاقتها المستدامة مع عملائها سعيا منها لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية.



وتعتمد ABK Capital على فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة في مجال تقديم كافة الخدمات الاستثمارية لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الاستثمارية المصممة خصيصا لتلبية الأهداف المحددة لعملائها، كما تغطي العروض التي توفرها الشركة كلا من فئات الأصول التقليدية والبديلة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكل سهولة ويسر.