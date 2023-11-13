اعتقد يوسف مهنا أن الحرب ستنتهي بسرعة، لكن بعدما أصيب بجروح ودمر منزله واضطر إلى العيش «25 يوما من دون شيء»، قرر أخيرا التوجه مع عائلته إلى جنوب قطاع غزة على غرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين.



ويفر آلاف الفلسطينيين من القصف الاسرائيلي المكثف على شمال القطاع عبر الطريق المؤدية إلى جنوبه، فهناك يتواصل مرور شاحنات وسيارات وعربات تجرها حمير يتكدس فيها نازحون، فيما يقوم آخرون برحلتهم من الشمال إلى الجنوب سيرا.



وقال يوسف مهنا لوكالة «فرانس برس»: «زوجتي مريضة، وأصبت بجروح مع ابنتي حين قصف منزل مجاور ودمر منزلنا، ونحن محاصرون منذ 25 يوما من دون أكل ولا شرب ولا شيء».



وأضاف: «إنه موت أحمر، كنا تحت القصف كل ثانية. القذائف لا تتوقف وأحزمة نارية تحيط بنا. خفنا ان تقع علينا بقايا المنزل من شدة القصف والاهتزاز فقررنا أن نأتي إلى الجنوب».



وغادر مهنا منزله في مخيم جباليا مع زوجته وأبنائه الستة وكان يأمل في الوصول إلى مدينة رفح الحدودية مع مصر، لكن رحلته الشاقة توقفت عند مدخل مدينة خان يونس بعدما أمضى ثماني ساعات لاجتياز 25 كلم.



وقال «رحلتي من جباليا كلفتني 500 شيكل (120 يورو) ولم أعد أملك مالا لأصل إلى رفح».



وأوضح أنه اضطر إلى دفع المال لركوب «عربات تجرها حمير وسيارة وشاحنة» وكل مرة لمسافة قصيرة جدا لأن معظم السائقين لا يجتازون مسافات طويلة بسبب نقص الوقود.



ولفت إلى أن زوجته تستخدم كرسيا متحركا، إذ «لا تستطيع المشي».



وقال «مشينا وكنت أدفعها، وهي تعاني منذ 14 عاما من انخفاض في ضغط الدم، ومن الذئبة الحمراء ويسبب لها ذلك هشاشة في العظام. أجبرت على النزوح إلى الجنوب لعدم توافر الدواء لها ما سيجعلها تموت من الألم».



جلست زوجته على رصيف بالقرب من دوار بني سهيلة في شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس وحولها أطفالها وبدت آثار التعب عليها، وليس بحوزتهم جميعا سوى أغطية.



وتعرض نحو نصف منازل القطاع للتدمير أو لأضرار، وبات يضم حاليا أكثر من 1.5 مليون نازح، وفقا للأمم المتحدة، بعدما أنذر الجيش الاسرائيلي سكان شمال القطاع بالتوجه الى جنوبه.



وفي ثلاثة أيام، فر نحو 200 ألف شخص من الشمال إلى الجنوب، وأدى هذا التدفق إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق الجنوبية من نحو 150 دولارا شهريا لتتراوح بين 500 و1000 دولار حاليا.



وقالت أم يعقوب أبوجراد (42 عاما) وهي تصرخ «أبنائي مرضوا لا أجد لهم حتى رغيف خبز من أين أحضر لهم طعاما، أشحذ منذ الساعة السادسة صباحا لأجد لهم ربطة خبز».



ونزحت أم يعقوب من حي الشجاعية شرق مدينة غزة الى مدرسة حكومية في مدينة خان يونس مع أبنائها السبعة وزوجها منذ ثلاثة أيام.



وأوضحت الأمم المتحدة أن الحصول على الخبز بات صعبا في الجنوب، لأن «مطحنة الدقيق الوحيدة في قطاع غزة لم تعد تعمل بسبب نقص الكهرباء والوقود».



وارتفع سعر كيس الدقيق (50 كيلوغراما) من 40 إلى 150 شيكلا على الأقل.



ولا يشكل الجوع مصدر القلق الوحيد لأم يعقوب، إذ قالت «زوجي يعاني من مشاكل في القلب، وابنتي بحاجة إلى فرشة طبية، ننام جميعا على الأرض وعلى التراب من دون غطاء والجو بارد».



وجلس زوجها عاطف (47 عاما) واولادها على عتبة صف في الطابق الأول من مدرسة مكتظة بالنازحين.



وقال: «جئت مع أولادي من الشجاعية الى هنا مشيا، الوضع كارثي، انا أب مسؤول عن أسرة ولا أملك شيكلا واحدا لأشتري طعاما لأولادي».



ولكن المتاجر تفتقر بدورها للمواد الأساسية كالمياه المعدنية وحليب الأطفال والحفاضات والمعكرونة.



وأضاف «يحضرون لنا وجبة واحدة من الأرز لكل سبعة أشخاص، أتظاهر بالأكل مع عائلتي، فآكل ملعقة من الأرز وأقول لهم إنني شبعت ونفسي مسدودة ليأكلوا هم».