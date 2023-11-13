طالب بابا الفاتيكان فرنسيس مجددا بإنهاء الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية «أكثر بكثير» لقطاع غزة. وقال بابا الفاتيكان «كفى.. كفى أيها الإخوة، كفى»، مضيفا أن الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية فورية وأكد على توفير الحماية للمدنيين.



وذكر أيضا أنه يجب إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس. وفي كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بعد العظة الأسبوعية، قال فرنسيس إن الأسلحة لن تجلب أبدا السلام وإن الصراع يجب ألا يتسع.



وتابع قائلا «أنا قريب من كل الذين يعانون، سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين».