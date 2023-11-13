يستعد النجمان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم لعرض مسرحيتهما الكوميدية «السندباد»، والتي تجمعهما معا للمرة الأولى في عمل مسرحي، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض» على مسرح بكر الشندي في منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، اعتبارا من 18 ديسمبر المقبل، وتدور أحداث المسرحية حول هروب «عمر أبو الهول» من المعلم «سنوسي»، ليجد نفسه في نهاية المطاف داخل مقبرة قديمة، حيث يعثر على سلسلة سحرية تعيده إلى زمن «السندباد»، ويعيش حياة المغامرة والبطولات.



وشارك عبدالعزيز ونيللي من قبل في عدة أعمال فنية، إذ حققا نجاحا كبيرا في فيلم «الفيل الأزرق»، الذي صدر عام 2014، ودارت قصته حول طبيب نفسي يدعى «يحيى» يعود إلى العمل بعد 5 سنوات من الانقطاع في مستشفى العباسية، يصدم الطبيب «يحيى» حينما يدرك أن المريض النفسي الذي سيكتب فيه تقريرا طبيا، هو صديقه القديم «الدكتور شريف ماهر الكردي»، الذي يكون شقيق حبيبته القديمة «لبنى»، التي تقرر الزواج من رجل يكبرها سنا وتنجب منه.