القاهرة - خلود أبوالمجد



تشارك الفنانة دعاء حكم في بطولة مسلسل «حدوتة منسية» والذي يتواصل تصويره حاليا من أجل العرض خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى «أماني» وهي ابنة أحمد صيام وتدعمه وتقف إلى جانبه طوال الوقت ولذلك تعمل معه في مصنع حلويات.



تدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، وبطولة: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، وغيرهم ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.



يذكر أن دعاء حكم شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع النجم محمد رمضان، حيث جسدت دور «صباح» شقيقته.