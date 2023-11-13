عبدالعزيز جاسم



يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يواصل تدريباته على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة المرحلة الأخيرة من الإعداد بعد اكتمال صفوفه بانضمام محترف حتا الإماراتي شبيب الخالدي مع باقي اللاعبين باستثناء الغائب الوحيد أحمد الظفيري الذي يعاني من إصابة.



ويستعد الأزرق لمواجهة المنتخب الهندي الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.



ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز لاعب الوسط أحمد الظفيري الذي يعاني من إصابة منعته من دخول التدريبات في الأيام الماضية، وفي حال عدم تمكنه من اللحاق بالمباراة الأولى فإنه سيكون على أقل تقدير موجودا بمباراة أفغانستان 21 الجاري في مدينة الدمام بالسعودية.



كما تضم المجموعة منتخب قطر الذي سيواجه منتخبنا في مواجهتين متتاليتين يومي 21 و26 مارس المقبل.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالإضافة إلى تأهله المباشر إلى نهائيات كأس آسيا، فيما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.



ومن المقرر أن يصل المنتخب الهندي صباح غد قادما من معسكره الذي يقيمه في الإمارات، على أن يتدرب مساء في يوم الوصول ويكون تدريبه الرسمي الأربعاء على ستاد جابر الدولي الذي سيستضيف المواجهة.



وسيدير المباراة طاقم حكام أسترالي مكون من شون ايفانز، وجورج لاكرندز، وأوين غولدريك، والكسندر كينغ.



الأولمبي يتدرب اليوم



إلى ذلك، خاض منتخبنا الأولمبي أمس أول تدريباته في معسكره المقام حاليا بمدينة الشارقة الإماراتية، حيث غادر منتخبنا صباح أمس استعدادا لمواجهتي منتخبي الإمارات وطاجيكستان يومي 16 و19 الشهر الجاري ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين.