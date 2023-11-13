عبدالعزيز جاسم



حقق القادسية الفوز على الجهراء 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد استعدادا لاستئناف بطولة دوري زين للدرجة الممتازة، حيث تمكن من تسجيل الثلاثية للقادسية المهاجم مشعل خالد.



من جهته، قال مساعد المدرب في القادسية الصربي ديجان أرسوف: «أشركنا عددا من اللاعبين الصغار، والذين لم يشاركوا في المباريات السابقة لتجربتهم والوقوف على مستواهم وراضون عما قدمه اللاعبون في إطار الإعداد للمباراة المقبلة أمام السالمية في الجولة الثامنة من الدوري 25 الشهر الجاري».



‏وأضاف: «لا أعرف بشأن ما يقال حول أني ساكون مدرب الفريق خلفا للمدرب محمد إبراهيم. وهذا السؤال إجابته ليست بيدي، وأنا أقوم حاليا بدوري كمساعد للمدرب».