هادي العنزي



يحل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويــت فــي الـ 7:30 مساء اليوم ضيفا على نظيره المحرق البحريني، في صالة الاتحاد البحريني في أم الحصم، وذلك في بداية مشواره بدور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة الخليج، والتي حل فيها وصيفا الموسم الماضي بعد خسارته من المنامة البحريني في المباراة النهائية.



ويسعى الكويت إلى أفضل بداية ممكنة، في مجموعته الأولى التي تضم أهلي جدة السعودي، والريان القطري، بالإضافة إلى المضيف البحريني، وقد وصل «العميد» مساء أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة. ويمثل الكويت في البطولة الآسيوية فريقا الكويت، وكاظمة الذي وقع في المجموعة الثانية إلى جانب شباب أهلي دبي الإماراتي، والمنامة البحريني، والشمال القطري.



ويمتلك «الأبيض» الكثير من العناصر المميزة التي تؤهله للعودة فائزا من «أم الحصم»، فهناك الأخوان حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وعمران جوهر، وتركي حمود، وعبدالرحمن السهو، وعزيز محمد، بالإضافة إلى المحترفين كادي لالان، وماركوس جورجيوس هانت، وأنتوني كار. ولن تكون مهمة مدرب الكويت بيتر شومرز سهلة بالمطلق، أمام فريق جديد على البطولة الآسيوية، وخسر لقب الدوري أمام المنامة الموسم الماضي، بعد 3 مواجهات نارية على اللقب، حيث خسر بمباراتين لواحدة في الدور النهائي يونيو الماضي، ويمتاز بتوافر عدد غير قليل من اللاعبين المميزين، من بينهم حسين سلمان، وباقر عيسى محمد، وعلي حسن، ومحمد جمعة، بالإضافة إلى المحترفين الأميركيين تايلور ويرلكسون، وجوليوس غلوسز جونيور.