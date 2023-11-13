يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي برقان تدريباته اليومية على الملعب الفرعي في نادي النصر خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة دوري «زين» للدرجة الأولى.



وغاب عن تدريبات «الذهبي» في اليومين الماضيين كل من فهد العازمي والسنغالي ماليك سيسيه بداعي المرض، على أن يعاودا التدريبات اليوم بعد تماثلهما للشفاء وحصولهما على الراحة المطلوبة. وسيكون نواف خالد خارج حسابات الجهاز الفني لبرقان بقيادة المدرب محمد دهيليس حتى نهاية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، فيما يعاني خالد الدوسري من إصابة عبارة عن تمزق في الأربطة ويحتاج لمدة شهر ونصف الشهر تقريبا قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات.



ويبحث الجهاز الفني لـ «الذهبي» عن توفير مباراتين تجريبيتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية «FIFA DAY» للحفاظ على لياقة اللاعبين.