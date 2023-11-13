تختتم اليوم منافسات دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم لمنطقة الجهراء بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع ثانوية الواحة مع ثانوية محمد عبدالله المهيني في اللقاء الذي سيقام على ساحة الجهراء، وأقيمت منافسات منطقة الجهراء بمشاركة 8 مدارس بنظام خروج المغلوب، وتقام مباراة تحديد المركز الثالث بين ثانويتي يوسف العذبي وصباح الناصر.



وفي هذا الصدد، قال موجه التربية البدنية لمنطقة الجهراء أحمد الدلماني إن دوري منطقة الجهراء هذا العام شهد منافسة كبيرة بين المشاركين خاصة من أجل إظهار قدرات اللاعبين من أجل إثبات أحقيتهم للتواجد في قائمة منتخب المنطقة الذي سيخوض التصفيات النهائية على لقب دوري بنك وربة، مضيفا: الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عادل سعيد العنزي ومساعده خالد شامان المطيري تابع جميع المباريات من أجل اختيار العناصر الموهوبة التي تمثل المنطقة وتستطيع المنافسة على لقب الدوري.



وبين أن التوجيه العام للتربية البدنية برئاسة وليد عايش سخر كل الإمكانات من أجل إنجاح التصفيات التمهيدية للمناطق التعليمية المختلفة إلى جانب الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم برئاسة فيصل المقصيد وكل اللجان الفنية.