حقق ليفربول فوزا غاليا على نظيره برينتفورد 3-0 على ملعب «أنفيلد»، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، ليضعها الفرعون على يمين حارس برينتفورد ليضع الريدز في المقدمة.



وعاد صلاح لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 برأسية قوية بعد عرضية من تيسمكاس ليسكنها في شباك حارس برينتفورد.



وأضاف دييغو جوتا الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 74 بعد تمريرة من تيسمكاس، ليسددها بطريقة رائعة في شباك حارس برينتفورد لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.



وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 27 بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المقابل يتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 9.



وفي بقية اللقاءات، تغلب أستون فيلا على فولام 3-1 ليحافظ على المركز الخامس، فيما فاز وست هام على نوتنغهام فوريست 3-2، وتعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد 1-1. ومني نيوكاسل بخسارة قاسية أمام مضيفه بورنموث بثنائية نظيفة سجلها دومينيك سولانكي (60 و73).



وتأتي هذه الخسارة ثقيلة على نيوكاسل الذي سقط في منتصف الأسبوع بالنتيجة نفسها في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وبالتالي، بقي النادي على رصيده السابق من 20 نقطة في المركز السابع، فيما ارتقى بورنموث إلى المركز السابع عشر مع 9 نقاط فقط.



من جانبه، اعترف إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، بالإصابات، وأثر جدول المباريات المزدحم على فريقه بعد خسارته 2-0 من بورنموث، وقال هاو، الذي درب بورنموث لمدة 11 عاما في فترتين بين 2008 و2020: «لقد كانت مباراة بعيدة للغاية ولم نتمكن من الرد، ولعب بورنموث بشكل جيد لكننا كنا أقل من المستوى بكثير، ولم نكن في حالة استحواذ أو فقدان للاستحواذ، إذا لم تتمكن من القيام بذلك على هذا المستوى، فسيكون يوما صعبا، عندما نكون تحت التعب والإرهاق، عادة ما نستجيب بشكل أفضل، نحتاج إلى نفض الغبار عن أنفسنا والعودة بقوة».



وأكد هاو أن فريقه يضم مجموعة كاملة من اللاعبين، مضيفا: نحتاج إلى عودتهم في أسرع وقت ممكن، لدينا شهر ديسمبر مزدحم أيضا، لذا فهو ليس مزيجا جيدا ولكن يجب أن نعتاد عليه.