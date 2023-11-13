أحرز النجم كيليان مبابي «هاتريك» السبت ليهدي فريقه باريس سان جرمان فوزا مهما على مضيفه رينس 3-0 ويعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.



واستفاد سان جرمان من تعثر منافسه نيس سلبا أمام مونبلييه الجمعة، لينقض على الصدارة مع 27 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الثاني. وبهذا الفوز، استعاد سان جرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي عافيته بعد الخسارة أمام ميلان 1-2 في دوري أبطال أوروبا، أما رينس فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع الذي قد يخسره لصالح ليل الأحد.



وافتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة، بتسديدة رائعة من مبابي.



ومع تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، عزز «باريس» تقدمه في الشوط الثاني، عن طريق مبابي أيضا (59)، وأنهى مبابي آمال المنافس بإضافة الهدف الثالث له ولفريقه (82).



من جانبه، انتقد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي مردود مبابي رغم الأهداف التي سجلها، وقال: «لست سعيدا حقا بكيليان، ليس لدي ما أقوله عن الأهداف، لكنه يمكن أن يكون أفضل على مستويات أخرى، سأنظر في الأمر معه».



من جهة أخرى، أهدر موناكو فرصة التقدم الى المركز الثاني وذلك بعد تعادله أمام مضيفه لوهافر 0-0.



وبحصوله على نقطة واحدة، بقي موناكو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن نيس الثاني، من جهته، يحتل لوهافر المركز السادس برصيد 15 نقطة.