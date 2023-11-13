في مشهد يحمل الجانب الأكثر مأساوية لكرة القدم، توقفت عنده عقارب الساعة عند الدقيقة 24 من عمر لقاء إيجانيتا أمام بارتيزاني بالدوري الألباني، عندما سقط أحد لاعبي الفريقين على الأرض بشكل مفاجئ، لتفشل جميع محاولات إنقاذه ويخرج من الملعب إلى مثواه الأخير.



وتوفي لاعب إيجناتيا ومنتخب غانا رافائيل دوامينا، أثناء المباراة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوفاة دوامينا، إذ سقط على أرضية الميدان دون الالتحام مع أحد اللاعبين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من سقوطه.



وهرع لاعبو الفريقين نحو دوامينا فور سقوطه، إضافة إلى حكم اللقاء الذي طلب تدخل الجهاز الطبي لإنعاش اللاعب، كما اقتحمت سيارة الإسعاف الملعب للحاق بمهاجم المنتخب الغاني ولكن دون جدوى، ليتوفى بسبب قصور في القلب، إذ خضع لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان عام 2020، قبل إزالته بعد عامين تقريبا.



وكان دوامينا عانى من انهيار في وقت سابق داخل الملعب، في أكتوبر 2021، في أثناء مباراة بين فريقه آنذاك، بين لينز وهرتبرج، التي أقيمت بين الثنائي في كأس النمسا، على الرغم من التعافي والعودة للملاعب وفقا لتعليمات الطبيب.