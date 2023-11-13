أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري تعميما إداريا على جميع الوحدات التنظيمية بالوزارة باتخاذ جميع الإجراءات والسبل لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في ضبط الإنفاق ومنع الهدر والحفاظ على المال العام.



وتضمن التعميم ضرورة التقيد بإجراءات السلامة المهنية بعدم استخدام أي أجهزة كهربائية في غير مجالات العمل تجنبا للمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة ذلك، إضافة إلى ضبط أجهزة التحكم لوحدات التكييف في المباني على درجة تبريد قدرها 25 درجة.



وأشار التعميم إلى إغلاق أجهزة التكييف بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة وإغلاق جميع وحدات الإدارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء في جميع مرافق الوزارة.